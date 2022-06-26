Лідери G7 на саміті у Мюнхені публічно висміяли путіна за його "мачо-фотосесії"

https://racurs.ua/ua/n172108-lidery-g7-na-samiti-u-munheni-publichno-vysmiyaly-putina-za-yogo-macho-fotosesiyi-foto.html

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На зустрічі G7 у Мюнхені лідери країн публічно висміяли володимира путіна за його звичку зніматися в образі «мачо».

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Їхні іронічні висловлювання процитувало агентство AFP. Його фотограф зробив цей знімок і чув розмови учасників саміту.

Ми знімаємо піджаки? — запитав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, доки не буде зроблено офіційну фотографію, але Джонсон продовжував іронізувати: «Ми повинні показати, що ми жорсткіші, ніж путін».

Трюдо додав: «Тоді ми влаштуємо показ верхової їзди з оголеними грудьми».

На що почув зауваження Джонсона: «Ми повинні показати їм наші грудні м’язи».

Після цієї фрази втрутилася голова Єврокомісії урсула фон дер Ляйєн, яка сказала: «Верхова їзда — це найкраще».

Подальше обговорення відбувалося вже без фотографів та інших сторонніх.

У 2009 році путін сфотографувався без сорочки верхи на коні.