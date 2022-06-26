Джонсон і Макрон заявили на саміті G7 про шанс переломити хід війни в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Еммануель Макрон заявили, що зараз є можливість переломити хід війни на користь України.

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Під час зустрічі на полях саміту G7 («Групи семи») Джонсон наголосив, що будь-яка спроба врегулювати конфлікт зараз призведе лише до тривалої нестабільності та надасть володимиру путіну дозвіл на постійне маніпулювання як суверенними країнами, так і міжнародними ринками.

У Лондоні повідомили, що лідери домовилися й надалі підтримувати Україну в її опорі агресії.

Вони наголосили на необхідності підтримувати Україну, щоб посилити її позиції і на полі бою, і в будь-яких майбутніх переговорах, — сказав спікер Даунінг-стріт.

Як інформує AFP, Джонсон на зустрічі з Макроном застеріг від згоди на врегулювання ситуації дипломатичним шляхом вже зараз, оскільки це призведе лише до «тривалої нестабільності та зіграє на руку росії».

Раніше Джонсон уже декілька разів заявляв про неприпустимість йти на переговори з путіним зараз, а після візиту Макрону, канцлера ФРН Олафа Шольца та лідера Італії Маріо Драгі терміново прибув до Києва наступного дня.

У Німеччині сьогодні розпочався саміт G7, на якому світові лідери обговорюватимуть глобальні виклики, спричинені зокрема вторгненням росіі в Україну.

На зустріч у замку Ельмау в баварських Альпах прибули лідери США, Канади, Німеччини, Франції, Британії, Італії та Японії. Присутні також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель як представники від ЄС.

Для ширшого формату запрошені представники влади Індонезії, Індії, Сенегалу, Аргентини і ПАР.