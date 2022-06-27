ВСУ уничтожили уже 35 тыс. российских оккупантов (ИНФОГРАФИКА)

ВСУ уничтожили уже 35 тыс. российских оккупантов. Фото:

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Ракурс

Втрати російської армії у війні проти України складають вже майже 35 тис. солдатів та офіцерів.

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За минулу добу, 26 червня, ЗСУ ліквідували 150 окупантів, спопелили 20 танків, 28 броньовиків, сім артилерійських систем, дві системи ППО, 11 автомобілів та збили шість безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 35 тис. (+150) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 552 (+20) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 687 (+28) од,

артилерійських систем — 771 (+7) од,

РСЗВ — 243 (+0) од,

засоби ППО — 101 (+2) од,

літаків — 217 (+0) од,

гелікоптерів — 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 636 (+6),

крилаті ракети — 139 (+0),

кораблі/катери — 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 575 (+11) од,

спеціальна техніка — 60 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, ЗСУ атакували ракетами базу техніки окупаційних військ рф у місті Сніжне (Горлівський район Донецької області). Дві ракети прилетіли із північного заходу та влучили в підприємство «Сніжнянськхіммаш».