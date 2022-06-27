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ВСУ уничтожили уже 35 тыс. российских оккупантов. Фото:
ВСУ уничтожили уже 35 тыс. российских оккупантов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n172122-vsu-unichtojili-uje-35-tys-rossiyskih-okkupantov-infografika.htmlРакурс
Втрати російської армії у війні проти України складають вже майже 35 тис. солдатів та офіцерів.
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За минулу добу, 26 червня, ЗСУ ліквідували 150 окупантів, спопелили 20 танків, 28 броньовиків, сім артилерійських систем, дві системи ППО, 11 автомобілів та збили шість безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 35 тис. (+150) осіб ліквідовано,
- танків — 1 тис. 552 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 3 тис. 687 (+28) од,
- артилерійських систем — 771 (+7) од,
- РСЗВ — 243 (+0) од,
- засоби ППО — 101 (+2) од,
- літаків — 217 (+0) од,
- гелікоптерів — 184 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 636 (+6),
- крилаті ракети — 139 (+0),
- кораблі/катери — 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 575 (+11) од,
- спеціальна техніка — 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, ЗСУ атакували ракетами базу техніки окупаційних військ рф у місті Сніжне (Горлівський район Донецької області). Дві ракети прилетіли із північного заходу та влучили в підприємство «Сніжнянськхіммаш».
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