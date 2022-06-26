ПВО отразила ракетный удар рашистов по Одессе

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Під прикриттям грози ворог атакував Одещину двома протикорабельними ракетами типу «Онікс», випустивши їх з берегового ракетного комплексу «Бастіон» з території тимчасово окупованого Криму.

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Але сили протиповітряної оборони напоготові у будь-який час та за всілякої погоди: обидві ракети знищено на підльоті до Одеси, повідомили в міськраді Одеси.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів сьогодні більше інформації про ракети над Києвом. Перший удар був завданий зранку 26 червня — по столиці випустили до 6 ракет, частину з яких збила система ППО.

Далі були запущені ракети іншого класу — Х-22 з території Білорусі літаками Ту-22 М3. Було 2 удари по Десні (Чернігівська область) по об'єктах, а також 2 удари по Черкаській області, — розповів він.

Повторних вибухів у Києві вдень 26 червня не було, мешканці столиці могли чути відголос ракетних прильотів по сусідніх областях.

Нагадаємо, що російські окупанти в результаті ракетного удару по місту Сарни в Рівненській області зруйнували станцію техобслуговування та автомобільну мийку. Три людини загинуло, ще четверо постраждали.

В ОПУ вважають, що випущені за ніч 48 російських ракет по цивільних об'єктах України — це спроба кремля залякати українців і викликати панічні настрої.