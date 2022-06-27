Разрушения в Лисичанске. Фото: Сергей Гайдай в Telegram

https://racurs.ua/n172121-ataka-na-lisichansk-gayday-soobschil-o-situacii-v-gorode-foto.html

Ракурс

Місто Лисичанськ Луганської області потерпає через російські обстріли.

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Ворожа артилерія практично не стихає, у Лисичанську, Вовчоярівці, Лоскутівці та Верхньокам’янці окупанти не припиняють руйнувати житло, промислові та адміністративні об'єкти. Штурмова авіація росіян 26 червня завдала авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У самій Вовчоярівці точаться бої. Загарбники намагалися вести атаку у районі Верхньокам’янки, але ЗСУ змусили їх відійти. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

Зазначається, що в самому Лисичанську дуже багато пошкоджень. Через ворожі обстріли зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць росіяни знищили одразу шість приватних будинків. За можливістю вулиці та будинки обстежують на наявність постраждалих.

Також окупанти обстріляли територія автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму, храму Святої Великомучениці Варвари, одне із підприємств, приміщення прикордонного загону та одна із адмінбудівель.

Гайдай зазначає, що росіяни намагаються блокувати місто з півдня, при цьому нищать все що є, куди може дістати їхня артилерія та системи залпового вогню.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що на Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку.