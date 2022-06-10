ЗСУ посунули лінію фронту в Запорізькій області. Фото: Офіс президента

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Лінія фронту на південному напрямку посунулася на 5−7 км від міста Запоріжжя.

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Завдяки успішним діям Збройних сил України можна провести деокупацію захопленого росіянами Мелітополя та інших населених пунктів. Про це 10 червня в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За останні два тижні десь на п’ять-сім кілометрів лінію фронту відсунули від Запоріжжя. Тож деокупація і Мелітополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі найближчим часом, — зазначив мер.

З перших днів повномасштабного вторгнення росіян намагаються захопити Запорізьку область. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявляв, що майже 60% території області перебувають під тимчасовою окупацією. Однак деякі позиції підрозділи окупантів покинули та перейшли на Херсонський напрямок.

Нагадаємо, на початку червня бійці ЗСУ розгромили російську техніку та два спостережні пункти воєнних злочинців рф в Запорізькій області. У ході бою ліквідували 28 солдатів рф та поранили ще 41 окупанта. Також вдалося знищити ворожий склад боєприпасів, три танки, сім одиниць автомобільної техніки, два міномети та сім бойових броньованих машин. Ще одну броньовану машину українці захопили.