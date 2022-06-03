ЗСУ розгромили техніку рф на Запоріжжі — три танки і сім ББМ

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Збройні сили України розгромили російська техніку та два спостережні пункти воєнних злочинців рф на Запоріжжі. Впродовж минулої доби українські воїни ліквідували 28 солдат рф та поранили ще 41 військового рф. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Телеграм.

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З його слів, ЗСУ вдалося знищити ворожий склад боєприпасів, а також три танки, сім одиниць автомобільної техніки, два міномети та сім бойових броньованих машин. Ще одну броньовану машину українці захопили.

Водночас окупанти продовжують вести повітряну розвідку та контрбатарейну боротьбу. Загарбники також поповнюють запаси провізії, будують фортифікаційні споруди і намагаються втримати зайняті позиції, щоб не допустити просування наших військ.

Нагадаємо, вчора ворог безуспішно намагався зупинити просування українських підрозділів в районі села Новодарівка Гуляйпільського району та села Нескучне Донецької області.