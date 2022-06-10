Безповоротні гранти на бізнес пообіцяли українцям. Фото: Денис Шмигаль

https://racurs.ua/ua/n171568-bezpovorotni-granty-na-biznes-poobicyav-ukrayincyam-shmygal.html

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Нова економічна стратегія діятиме в Україні в умовах повномасштабної війни.

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Ця стратегія передбачає низку програм, які спрямовані на створення робочих місць за допомогою підтримки бізнесу, державних замовлень, будівництва, кредитування та працевлаштування безробітних. На відкриття бізнесу надаватимуться безповоротні гранти. Про це 10 червня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає урядовий портал.

Держава надасть безповоротні кошти для створення тисяч нових мікробізнесів, — запевнив він.

За словами глави уряду, заявки подаватимуться через сервіс «Дія» у формі бізнес-плану. Всі заявки розглядатимуть незалежні оцінювачі-підприємці. Також під цей бізнес можна буде взяти пільговий кредит в межах «5−7−9». Влада очікує, що програма грантів дозволить створити десятки тисяч робочих місць.

Зазначається, що безповоротні гранти також виділятимуть на розвиток переробних підприємств — деревообробка, меблеве виробництво, виробництво одягу або фурнітури, будівельних матеріалів, аграрна переробка тощо. Наприклад, кошти з гранту можна буде пустити на придбання устаткування.

Аграрії також можуть претендувати на гранти — гроші дозволять витратити на висадку нових фруктових і ягідних садів, а також на часткову компенсацію будівництва модульної теплиці розміром 2 га. На Банковій передбачають будівництво до 3 тис. таких теплиць в Україні. Це дозволить не лише збільшити експортні можливості, а пропозиція овочів, ягід та фруктів на внутрішньому ринку зросте. Також це вплине на конкуренцію на ціни.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз у середньому близько 35% економіки не працює. А державний бюджет орієнтовно виконується на 50−70% від показників мирного часу.