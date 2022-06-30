341 дитина загинула внаслідок російського нападу на Україну

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Понад 340 дітей стали жертвами російського нападу на Україну
341 дитина загинула внаслідок російського нападу на Українуhttps://racurs.ua/ua/n172226-341-dytyna-zagynula-vnaslidok-rosiyskogo-napadu-na-ukrayinu.htmlРакурс
В Україні вже 341 дитина стала жертвою масштабного російського вторгнення, ще 631 дитину було поранено.
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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 338;
- Харківській області — 185;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 60;
- Миколаївській області — 53;
- Херсонській області — 52;
- Запорізькій області — 31.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 27 червня внаслідок обстрілів російськими військами міста Лисичанська Луганської області поранено двох хлопчиків віком 13 та 15 років;
- 29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. В результаті поранення отримала 11-річна дівчинка.
Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджено вже 2 тис. 96 закладів освіти, 215 з них зруйновані повністю.