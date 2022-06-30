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Более 340 детей стали жертвами российского нападения на Украину

341 ребенок погиб в результате российского нападения на Украину

30 июн 2022, 11:22
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В Україні вже 341 дитина стала жертвою масштабного російського вторгнення, ще 631 дитину було поранено.



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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 338;
  • Харківській області — 185;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 60;
  • Миколаївській області — 53;
  • Херсонській області — 52;
  • Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 27 червня внаслідок обстрілів російськими військами міста Лисичанська Луганської області поранено двох хлопчиків віком 13 та 15 років;
  • 29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. В результаті поранення отримала 11-річна дівчинка.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджено вже 2 тис. 96 закладів освіти, 215 з них зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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