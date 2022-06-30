341 ребенок погиб в результате российского нападения на Украину

Более 340 детей стали жертвами российского нападения на Украину

https://racurs.ua/n172226-341-rebenok-pogib-v-rezultate-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu.html

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В Україні вже 341 дитина стала жертвою масштабного російського вторгнення, ще 631 дитину було поранено.

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Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждалих дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 338;

Харківській області — 185;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 60;

Миколаївській області — 53;

Херсонській області — 52;

Запорізькій області — 31.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

27 червня внаслідок обстрілів російськими військами міста Лисичанська Луганської області поранено двох хлопчиків віком 13 та 15 років;

29 червня окупанти вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. В результаті поранення отримала 11-річна дівчинка.

Внаслідок російських обстрілів та бомбардувань пошкоджено вже 2 тис. 96 закладів освіти, 215 з них зруйновані повністю.