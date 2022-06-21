Обстрел Харькова — погиб ребенок и четыре человека, 11 раненых

https://racurs.ua/n171935-obstrel-harkova-pogib-rebenok-i-chetyre-cheloveka-11-ranenyh.html

Ракурс

Армія росії обстріляла комерційні та житлові будівлі в Індустріальному районі Харкова (серед них жодного військового об'єкта). Внаслідок воєнного злочину рф загинуло п’ятеро осіб, серед них одна дитина. Поранення дістали ще 11 мешканців міста.

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За попередньою інформацією, Харків обстріляли з РСЗО «Ураган».

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграм, начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Мешканці міста повідомили, що після початку обстрілів спостерігалися перебої з електропостачанням, у деяких будинках зникла вода. Скоріш за все, місто обстрілювала артилерія окупантів, оскільки повітряну тривогу не оголошували.

Радниця голови Харківської облради Наталя Попова повідомила, що на півночі області загинула дитина.

За словами Болвінова, загарбники обстріляли Індустріальний район Харкова з РСЗО «Ураган».

Нагадаємо, 20 червня воєнні злочинці рф випустили ракету по об'єкту метрополітену Харкова, внаслідок чого один співробітник підприємства отримав поранення, також пошкоджені три потяги.