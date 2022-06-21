«Нафтогаз» обещает «Газрому» новый арбитраж

https://racurs.ua/n171934-naftogaz-obeschaet-gazromu-novyy-arbitraj.html

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«Нафтогаз України» планує подати позов проти російського «Газпрому» у липні через скорочення транзиту природного газу територією України нижче за законтрактовані обсяги.

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Умовами нашого контракту з «Газпромом» передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу. У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і «Газпром» не змінить своєї позиції, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу, — заявив очільник компанії Юрій Вітренко на прес-конференції, пише «Інтерфакс-Україна».

З його слів, НАК використовуватиме всі права, тому що російський газовий монополіст нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є для нього доступними.

Нагадаємо, у травні Вітренко пригрозив російському «Газпрому» новим арбітражем у разі несплати невикористаних транзитних потужностей за контрактом. Він нагадав, що підписаний із «Газпромом» у 2019 році контракт передбачав умову «качай або плати», тобто російська сторона зобов’язана сплачувати не лише потужності, через які здійснює фізичний транзит, але невикористані, які заброньовані згідно контракту. Перед цим українська газотранспортна система перестала приймати газ на транзит у ГВС «Сохранівка», через яку проходить третина транзиту Україною до Європейського Союзу, через дії воєнних злочинців росії.