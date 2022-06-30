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Ракурс
Володимир Зеленський вніс зміни до положення про військовий квиток, фото: «Цензор.нет»

Зміни в положення про військовий квиток вніс Зеленський

30 чер 2022, 10:48
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Президент України Володимир Зеленський 28 червня підписав указ № 457/2022, згідно з яким вносяться зміни до президентського указу від 30 грудня 2016 року № 582/2016 «Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу».



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Зміни, зокрема, стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, запроваджуються такі нововведення:

  • віднині військовий квиток є документом, що також посвідчує особу резервіста;
  • військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу є документом, що посвідчує особу військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку;
  • військовий квиток є єдиним для військовослужбовців ЗСУ, ДПСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління держохорони, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також для військовозобов’язаних і резервістів.

Джерело: Ракурс


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