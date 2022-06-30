Володимир Зеленський вніс зміни до положення про військовий квиток, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n172225-zminy-v-polojennya-pro-viyskovyy-kvytok-vnis-zelenskyy.html

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Президент України Володимир Зеленський 28 червня підписав указ № 457/2022, згідно з яким вносяться зміни до президентського указу від 30 грудня 2016 року № 582/2016 «Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу».

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Зміни, зокрема, стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов’язаних та резервістів. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, запроваджуються такі нововведення: