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Росіяни знищують місто Лисичанськ на Луганщині, фото: Сергій Гайдай

Рашисти руйнують Лисичанськ вщент — Гайдай (ФОТО)

30 чер 2022, 10:05
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Російські війська, дотримуючись своєї «повзучої тактики», руйнують Лисичанськ вщент з артилерії та авіації.



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Місто постійно палає внаслідок ворожих обстрілів. Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що повністю знищена будівля поліції, також значні руйнування має житловий фонд міста

В одному з підвалів, після приборкання пожежі, знайдено тіло загиблої жінки, — повідомив Гайдай.

Також рашисти штурмують Лисичанський НПЗ, намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху «Лисичанськ-Бахмут».

Ворог завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки та по Лисичанському НПЗ. рашисти ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки, куди вчора заходили ворожі ДРГ і були знищені українськими захисниками. Також нині орки штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають, — зазначив Гайдай.

Крім того, окупанти не припиняють поливати вогнем зруйновані мости, що ведуть до Сєвєродонецька та прилеглі до них села.

Росіяни знищують місто Лисичанськ на Луганщині, фото: Сергій Гайдай

Джерело: Ракурс


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