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Підбита російська техніка
150 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n172223-150-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 35 тис. 600 особового складу.
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За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також серед втрат ворога:
- 1 тис. 573 танки;
- 3 тис. 726 бойових броньованих машин;
- 790 одиниць артилерійських систем;
- 246 одиниць РСЗВ;
- 104 одиниці засобів ППО;
- 217 літаків;
- 185 гелікоптерів;
- 641 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 143 крилаті ракети;
- 14 кораблів/катерів;
- 2 тис. 602 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 61 одиниця спеціальної техніки.
Зазначається, що впродовж минулої доби ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.