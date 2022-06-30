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Ракурс
Підбита російська техніка

150 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

30 чер 2022, 09:23
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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 35 тис. 600 особового складу.



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За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

  • 1 тис. 573 танки;
  • 3 тис. 726 бойових броньованих машин;
  • 790 одиниць артилерійських систем;
  • 246 одиниць РСЗВ;
  • 104 одиниці засобів ППО;
  • 217 літаків;
  • 185 гелікоптерів;
  • 641 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 143 крилаті ракети;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 тис. 602 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 61 одиниця спеціальної техніки.

Зазначається, що впродовж минулої доби ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.

Джерело: Ракурс


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