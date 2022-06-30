Підбита російська техніка

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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 35 тис. 600 особового складу.

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За добу цей показник зріс на 150 осіб. Про це сьогодні, 30 червня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також серед втрат ворога:

1 тис. 573 танки;

3 тис. 726 бойових броньованих машин;

790 одиниць артилерійських систем;

246 одиниць РСЗВ;

104 одиниці засобів ППО;

217 літаків;

185 гелікоптерів;

641 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

143 крилаті ракети;

14 кораблів/катерів;

2 тис. 602 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

61 одиниця спеціальної техніки.

Зазначається, що впродовж минулої доби ворог найбільших втрат зазнав на Бахмутському напрямку.