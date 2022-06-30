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Володимир Зеленський, фото: «Економічна правда»
Реєстр олігархів — Зеленський увів в дію рішення РНБОhttps://racurs.ua/ua/n172222-reiestr-oligarhiv-zelenskyy-uviv-v-diu-rishennya-rnbo.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію затверджене РНБО Положення про реєстр олігархів.
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Про це йдеться в президентському указі № 459/2022 від 29 червня, опублікованому на сайті Офісу президента.
Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про реєстр осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення, — вказано в тексті указу.
Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів. Зокрема:
- реєстр ведеться в електронній формі державною мовою;
- до реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними;
- реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів.