Президент України Володимир Зеленський ввів у дію затверджене РНБО Положення про реєстр олігархів.

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Про це йдеться в президентському указі № 459/2022 від 29 червня, опублікованому на сайті Офісу президента.

Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про реєстр осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення, — вказано в тексті указу.