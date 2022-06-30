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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Экономическая правда»

Реестр олигархов — Зеленский ввел в действие решение СНБО

30 июн 2022, 08:57
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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію затверджене РНБО Положення про реєстр олігархів.



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Про це йдеться в президентському указі № 459/2022 від 29 червня, опублікованому на сайті Офісу президента.

Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про реєстр осіб, які мають значну економічну і політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення, — вказано в тексті указу.

Це Положення визначає порядок формування та ведення реєстру олігархів. Зокрема:

  • реєстр ведеться в електронній формі державною мовою;
  • до реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію, а відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними;
  • реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів.

Источник: Ракурс


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