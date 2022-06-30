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Українська авіація продовжує знищувати сили ворога, фото: «24 канал»
Знищене авіацією за добу назвали в Повітряних силах — оборона Україниhttps://racurs.ua/ua/n172221-znyschene-aviaciieu-za-dobu-nazvaly-v-povitryanyh-sylah-oborona-ukrayiny.htmlРакурс
Українська авіація впродовж минулої доби, 29 червня, здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупантів на різних напрямках.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що за добу штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили:
- командно-спостережний пункт ворога;
- два склади боєприпасів;
- склад ракетно-артилерійського озброєння;
- техніку та живу силу ворога.
Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 28 червня українська авіація застосовувалася проти ворога п’ять разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей.