Авіація ЗСУ п’ять разів полювала на росіян на межі Миколаївщини і Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n172187-aviaciya-zsu-p-yat-raziv-poluvala-na-rosiyan-na-meji-mykolayivschyny-i-hersonschyny.html

Ракурс

Авіаційний потенціал Збройних сил України застосовувався впродовж минулої доби п’ять разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь».

.

Окрім цього, в Миколаївській області захисники України успішно «звільнили від виконання завдань» й приземлили ворожий безпілотник-розвідник «Орлан-10». Водночас ударні гелікоптери росіян Ка-52 атакували околиці Олександрівки на Херсонщині.

У відповідь наш авіаційний потенціал застосовано 5 разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Наші штурмовики та гелікоптери нанесли удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу «Стріла-10», — повідомили в ОК «Південь».

Як вказали сьогодні зранку у Генеральному штабі Збройних сил України, на Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи воєнних злочинців росії основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні контрнаступу ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях.

На Миколаївському напрямку загарбники додатково розгорнули зенітну ракетну батарею С-300ВМ. В північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту росії продовжує блокувати морські комунікації й веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Там додали, що українські літаки та гелікоптери завдають авіаударів по скупченнях живої сили та військової техніки ворога.

Нагадаємо, вчора російська артилерія обстріляла північну околицю Миколаєва, зруйновавши житловий будинок та зерновий склад.