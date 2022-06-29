Куди рф звозить С-400 і де в білорусі оголошено військові збори, вказав Генштаб

Колону ЗРК С-400 помітили у Гомельській області, де оголошено “військові збори”

https://racurs.ua/ua/n172186-kolonu-zrk-s-400-pomityly-u-gomelskiy-oblasti-de-ogolosheno-viyskovi-zbory.html

Ракурс

Збройні сили білорусі разом з окупаційною армією воєнних злочинців росії продовжують проявляти активність у прикордонних з Україною областях. Про це повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ та моніторингова група «Беларускі Гаюн».

.

На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил білорусі. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними, — йдеться у повідомленні Генштабу.

Захисники України вказали, що наслідком цих зборів може бути формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ і проведення їх бойового злагодження.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території республіки білорусь по об'єктах на території України, — підсумували у Генштабі ЗСУ.

Окрім цього, як інформує «Беларускі Гаюн», 28 червня у Гомелі було помічено рух колони ЗРК С-400 «Тріумф» із заряджаючими машинами. Йдеться про чотири машини і одну одиницю ЗРК С-400, яка рухалася з боку Речиці в Гомель. Колона могла звернути на військовий аеродром у Зябрівці.

Також у Мозирі зафіксовано рух російської колони із ракетами для ЗРК С-400. Ця колона у складі трьох тралів на базі КамАзів і чотирьох ракет для ЗРК С-400 в’їхала в Мозир з боку Калінковичів, а далі попрямувала у бік Прудок. Пізніше у місті також помітили кран, який раніше їхав із тралами, і російський БАЗ.

Моніторинг військової активності на території білорусі з 00.00 до 23.59 28 червня: