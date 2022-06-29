Зеленський прокоментував визнання Сирією російських квазі-угруповань на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n172220-zelenskyy-prokomentuvav-vyznannya-syriieu-rosiyskyh-kvazi-ugrupovan-na-donbasi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський відреагував на визнання Сирією російських окупаційних структур на Донбасі — так званих Луганської та Донецької народних республік.

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У такому разі жодних відносин України із Сирією більше не буде, а санкційний тиск проти Сирії навпаки буде ще більше, — сказав президент у відеозверненні за підсумками 29 червня.

Зеленський вважає, що рф «все ж таки вичавила із Сирії повідомлення про нібито визнання окупаційних структур на Донбасі». Президент додав, що це «нікчемна історія».

«Ракурс» повідомляв, що 29 червня Сирія ухвалила рішення визнати «незалежність та суверенітет» так званих «Донецької та Луганської народних республік».

Крім росії, незалежність так званих ДНР та ЛНР визнали Південна Осетія (2014 року) та Абхазія (2022 року).

21 лютого президент росії володимир путін визнав незалежність ДНР та ЛНР у межах Луганської та Донецької областей України. Через три дні після цього росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, серед цілей якого було заявлено захист жителів самопроголошених республік.