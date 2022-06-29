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Ракурс
Поранена під час обстрілу Миколаєва дівчинка заспівала гімн під час перев'язки

Поранена внаслідок обстрілу Миколаєва дівчинка заспівала гімн під час перев’язки (ВІДЕО)

29 чер 2022, 22:17
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В одній з лікарень, які приймали поранених після ранкового обстрілу Миколаєва, зняли відео, яке зворушило мережу.



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Маленька дівчинка, яку поранили окупанти, заспівала гімн України під час перев’язок. Відео опублікував фотокор Ян Доброносов.

«Ракурс» повідомляв, що з-під завалів будинку в Миколаєві, в який вранці 29 червня влучила російська ракета, вдалося врятувати трьох людей.

За інформацією ДСНС, ще четверо можуть перебувати під завалами. Наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених, рятувальники працюють на місці.

Джерело: Ракурс


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