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Ракурс
Глава нацрозвідки США вказала на три сценарії війни в Україні

Глава нацрозвідки США вказала на три сценарії війни в Україні

29 чер 2022, 21:42
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володимир путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.



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Про це 29 червня заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

За її словами, американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого рф досягне лише незначних завоювань.

Авріл Гейнс

Інші сценарії — масштабний прорив росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами з можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

У травні Гейнс застерегла Комітет Сенату зі збройних сил, що наступні кілька місяців будуть нестабільними. Конфлікт між Україною і росією може почати рухатися по «більш непередбачуваній і ескалаційній траєкторії». Вона також підкреслила підвищену вірогідність, що рф буде погрожувати застосувати ядерну зброю.

Все це надзвичайно висока ціна і серйозні загрози. Але водночас існує багато питань щодо участі США в цьому конфлікті, на які президент Джо Байден досі не відповів американському суспільству, — цитує Гейнс Reuters.

Джерело: Ракурс


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