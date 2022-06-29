Фото звільнених внаслідок обміну захисників «Азовсталі» опублікувала військова розвідка

https://racurs.ua/ua/n172217-foto-zvilnenyh-vnaslidok-obminu-zahysnykiv-azovstali-opublikuvala-viyskova-rozvidka.html

Ракурс

Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників «Азовсталі» опублікувала військова розвідка. Як видно з фото, обмін відбувався у Запорізькій області.

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На одній зі світлин видно дорожній вказівник, що попереджає про річку Янчекрак, яка тече поруч з дорогою.

Сьогодні 144 українських героїв повернулися додому. Більшість з них тяжко поранено. Це найбільший обмін полоненими від початку великої війни з московією.

В ГУР Міноборони повідомили, що відразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд.

Зі 144 звільнених 95 — оборонці «Азовсталі», зокрема 43 військовослужбовці полку «Азов». Також із полону звільнили 59 бійців Національної гвардії, 30 бійців Військово-морських сил, 28 військових ЗСУ, 17 прикордонників, дев’ятьох бійців ТрО й одного поліцейського.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.