Україна здійснила найбільший від 24 лютого обмін полоненими

https://racurs.ua/ua/n172207-ukrayina-zdiysnyla-naybilshyy-vid-24-lutogo-obmin-polonenymy.html

Ракурс

Україна визволила з полону росіян 144 захисників.

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Цю новину 29 червня повідомило Головне управління розвідки.

Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених 95 — оборонці «Азовсталі», зокрема 43 військовослужбовці полку «Азов».

Також із полону звільнили 59 бійців Національної гвардії, 30 бійців Військово-морських сил, 28 військових ЗСУ, 17 прикордонників, дев’ятьох бійців ТрО й одного поліцейського.

В ГУР сказали, що серед звільнених 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому — 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

28 червня «Ракурс» розповідав, що обмін полоненими за формулою «17 на 15» відбувся в Миколаївській області. Крім того, Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів, з них 21 — захисник «Азовсталі».