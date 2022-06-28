Обмін полоненими за формулою «17 на 15» відбувся на Миколаївщині — деталі

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Обмін полоненими за формулою «17 на 15» відбувся 28 червня в Миколаївській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Так, додому повертаються 16 українських військових, з яких двоє офіцерів та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного. росії віддали 14 військовополонених.

П’ятеро звільнених — важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі, — зазначили в ГУР МОУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони також уточнили, що сьогоднішній обмін тілами пройшов за формулою 40 на 46. Окрім захисників «Азовсталі», росіяни повернули 11 оборонців Маріуполя та 14 захисників селища Старий Крим.