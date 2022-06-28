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Обмін полоненими за формулою «17 на 15» відбувся на Миколаївщині — деталі

Обмін полоненими за формулою «17 на 15» відбувся на Миколаївщині — деталі (ФОТО)

28 чер 2022, 14:18
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Обмін полоненими за формулою «17 на 15» відбувся 28 червня в Миколаївській області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



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Так, додому повертаються 16 українських військових, з яких двоє офіцерів та 14 солдатів. Також звільнено одного цивільного. росії віддали 14 військовополонених.

П’ятеро звільнених — важкопоранені, які потребують невідкладного лікування. Робота Координаційного штабу над поверненням усіх полонених українців триває надалі, — зазначили в ГУР МОУ.

У Головному управлінні розвідки Міноборони також уточнили, що сьогоднішній обмін тілами пройшов за формулою 40 на 46. Окрім захисників «Азовсталі», росіяни повернули 11 оборонців Маріуполя та 14 захисників селища Старий Крим.

Джерело: Ракурс


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