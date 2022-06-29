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Ракурс
У Мінцифрі повідомили, чи розсилатимуть повістки призовникам у "Дії"

У Мінцифрі повідомили, чи розсилатимуть повістки призовникам у «Дії»

29 чер 2022, 17:32
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Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що у застосунку «Дія» ніколи не розсилатимуть повістки призовникам.



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Такого точно не буде ніколи, — прокоментував Федоров такі чутки після зустрічі журналістів з американським підприємцем Річардом Бренсоном.

За його словами, у «Дії» зараз існує можливість отримати повідомлення про судові справи, але за бажанням їх можна включити чи вимкнути. Федоров порадив не читати російські ЗМІ, які раніше й розігнали цей фейк.

Ще у травні в Мінцифри спростували інформацію про те, що скоро через застосунок «Дія» українці почнуть отримувати повістки. У міністерстві зазначають: подібні новини є фейком. У відомстві наразі не працюють над такою можливістю, адже вручати повістки можна лише особисто в руки.

Джерело: Ракурс


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