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В Минцифре сообщили, будут ли рассылать повестки призывникам в «Дії»
В Минцифре сообщили, будут ли рассылать повестки призывникам в «Дії»https://racurs.ua/n172206-v-mincifre-soobschili-budut-li-rassylat-povestki-prizyvnikam-v-diyi.htmlРакурс
Глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що у застосунку «Дія» ніколи не розсилатимуть повістки призовникам.
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Такого точно не буде ніколи, — прокоментував Федоров такі чутки після зустрічі журналістів з американським підприємцем Річардом Бренсоном.
За його словами, у «Дії» зараз існує можливість отримати повідомлення про судові справи, але за бажанням їх можна включити чи вимкнути. Федоров закликав не читати російські ЗМІ, які раніше й розганяли цей фейк.
Ще у травні в Мінцифри спростували інформацію про те, що скоро через застосунок «Дія» українці почнуть отримувати повістки. У міністерстві зазначають: подібні новини є фейком. У відомстві наразі не працюють над такою можливістю, адже вручати повістки можна лише особисто в руки.