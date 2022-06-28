Україна повернула тіла 46 захисників, з них — 21 воїн «Азовсталі»

https://racurs.ua/ua/n172164-ukrayina-povernula-tila-46-zahysnykiv-z-nyh-21-voyin-azovstali.html

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Україна повернула тіла 46 полеглих українських воїнів, з них 21 — захисник «Азовсталі». Про це 28 червня повідомила прес-служба Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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У профільному відомстві вказали, що обмін тілами загиблих відбувся у Запорізькій області.

В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців. Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 — захисники «Азовсталі, — йдеться у повідомленні.

Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Головного управління розвідки Міноборони, Служби безпеки України, Генштабу Збройних сил України та інших силових структур.

Нагадаємо, перед цим останнього разу обмін тілами між Україною та рф відбувся 21 червня. Тоді українська сторона повернула додому 35 своїх загиблих військових.