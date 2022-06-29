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Ракурс
Фото освобожденных в результате обмена защитников «Азовстали» опубликовала военная разведка

Фото освобожденных в результате обмена защитников «Азовстали» опубликовала военная разведка

29 июн 2022, 21:21
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Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників «Азовсталі» опублікувала військова розвідка. Як видно з фото, обмін відбувався у Запорізькій області.



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На одній зі світлин видно дорожній вказівник, що попереджає про річку Янчекрак, яка тече поруч з дорогою.

Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників "Азовсталі" опублікувала військова розвідка

Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників "Азовсталі" опублікувала військова розвідка

Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників "Азовсталі" опублікувала військова розвідка

Сьогодні 144 українських героїв повернулися додому. Більшість з них тяжко поранено. Це найбільший обмін полоненими від початку великої війни з московією.

В ГУР Міноборони повідомили, що відразу після звільнення всі наші герої отримали медичну допомогу та належний догляд.

Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників "Азовсталі" опублікувала військова розвідка

Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників "Азовсталі" опублікувала військова розвідка

Зі 144 звільнених 95 — оборонці «Азовсталі», зокрема 43 військовослужбовці полку «Азов». Також із полону звільнили 59 бійців Національної гвардії, 30 бійців Військово-морських сил, 28 військових ЗСУ, 17 прикордонників, дев’ятьох бійців ТрО й одного поліцейського.

Фото звільнених сьогодні внаслідок обміну захисників "Азовсталі" опублікувала військова розвідка

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу над звільненням всіх українських полонених.

Майже всі, 99% без рук, без ніг. Хтось не чує, хтось не бачить, але очі щасливі. Деякі хлопці говорять зі сльозами на очах, деякі говорити не можуть. Зараз, я думаю, вони в дорозі. Хлопці з цього обміну потребують невідкладної медичної допомоги, огляду, — розповіла «Суспільному» представниця Асоціації родин захисників «Азовсталі» і сестра полоненого командира Волини Тетяна Харько.

Источник: Ракурс


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