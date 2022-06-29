Польские "крабы" больно кусают оккупантов на востоке

https://racurs.ua/n172216-polskie-kraby-bolno-kusaut-okkupantov-na-vostoke-foto.html

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Польські самохідні артустановки «Краб» успішно працюють на передовій. САУ AHS Krab (САУ «Краб») — це сучасна самохідна гаубиця, що розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування.

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Фото «Крабів» з фронту 29 червня оприлюднив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїх соцмережах.

Він зазначив, що максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, становить два постріли за хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

Ми вчимося. Вчимося швидко. Будь-яка зброя в руках наших воїнів стає ще ефективнішою. Ми виженемо терориста-окупанта з нашої землі. Перемога за нами, так міністр оборони України у своєму Facebook розповів про нове озброєння на службі ЗСУ та навчання, яке проходять наші воїни на території країн-партнерів.

На сьогодні вони вже опанували навички за артилерійськими системами калібру 155 мм М777, FH-70, САУ М109, CAESAR і PzH 2000, РСЗВ M142 HIMARS, САУ «Краб», а також за значною кількістю бойових броньованих машин М11 Husky та Wolfhound.