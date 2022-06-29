Глава нацразведки США указала на три сценария войны в Украине

Глава нацразведки США указала на три сценария войны в Украинеhttps://racurs.ua/n172218-glava-nacrazvedki-ssha-ukazala-na-tri-scenariya-voyny-v-ukraine.htmlРакурс
володимир путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.
Про це 29 червня заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.
За її словами, американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого рф досягне лише незначних завоювань.
Інші сценарії — масштабний прорив росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами з можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.
У травні Гейнс застерегла Комітет Сенату зі збройних сил, що наступні кілька місяців будуть нестабільними. Конфлікт між Україною і росією може почати рухатися по «більш непередбачуваній і ескалаційній траєкторії». Вона також підкреслила підвищену вірогідність, що рф буде погрожувати застосувати ядерну зброю.
Все це надзвичайно висока ціна і серйозні загрози. Але водночас існує багато питань щодо участі США в цьому конфлікті, на які президент Джо Байден досі не відповів американському суспільству, — цитує Гейнс Reuters.