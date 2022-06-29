Глава нацразведки США указала на три сценария войны в Украине

https://racurs.ua/n172218-glava-nacrazvedki-ssha-ukazala-na-tri-scenariya-voyny-v-ukraine.html

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володимир путін не відмовився від планів захопити більшу частину території України військовим шляхом.

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Про це 29 червня заявила директорка Національної розвідки США Авріл Гейнс.

За її словами, американська розвідка розробила три можливі сценарії подальшого розвитку війни Росії в Україні в короткостроковій перспективі. Найбільш імовірним вона вважає сценарій загрузлого конфлікту, за якого рф досягне лише незначних завоювань.

Інші сценарії — масштабний прорив росії або успішна стабілізація лінії фронту українськими силами з можливими, але незначними успіхами в районі Херсона та інших населених пунктів півдня України.

У травні Гейнс застерегла Комітет Сенату зі збройних сил, що наступні кілька місяців будуть нестабільними. Конфлікт між Україною і росією може почати рухатися по «більш непередбачуваній і ескалаційній траєкторії». Вона також підкреслила підвищену вірогідність, що рф буде погрожувати застосувати ядерну зброю.