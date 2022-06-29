Розвідка Британії - росія продовжить засипати ракетами Україну

https://racurs.ua/ua/n172191-rozvidka-brytaniyi-rosiya-prodovjyt-zasypaty-raketamy-ukrayinu.html

Ракурс

росія продовжуватиме завдавати ракетних ударів по Україні у намірі перешкодити постачанню техніки українським військовим на фронт. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому 29 червня.

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За даними британської розвідки, існує ймовірність, що ракетний удар по торговому центру Кременчука 27 червня «мав на меті вразити сусідній інфраструктурний об'єкт». Неточність російських ударів на великій відстані раніше вже призводила до масових жертв серед цивільного населення, зокрема на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня.

Російські планувальники, швидше за все, залишаються готовими до високого рівня побічної шкоди, коли відчувають військову необхідність для удару по цілі. росія продовжуватиме завдавати ударів, намагаючись перешкодити постачанню українських фронтових сил, — йдеться у повідомленні.

Також в Британії не виключили, що дефіцит у росії більш сучасної високоточної ударної зброї та професійні недоліки наведення, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення.

В оборонному відомстві Британії вказали, що російські війська продовжують поступово просуватися в оточенні Лисичанська. З 25 червня армія воєнних злочинців рф просунулася ще на два кілометри біля Лисичанського нафтопереробного заводу, на південь від міста.