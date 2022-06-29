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Тіла загиблих знаходять на відстані 200 м від епіцентру вибуху - ракетний удар по Миколаєву, фото - ДСНС

Тіла загиблих знаходять на відстані 200 м від епіцентру вибуху — ракетний удар по Миколаєву (ФОТО, ВІДЕО)

29 чер 2022, 20:38
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З-під завалів будинку в Миколаєві, в який вранці 29 червня влучила російська ракета, вдалося врятувати трьох людей.



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За інформацією ДСНС, ще четверо можуть перебувати під завалами. Наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених, рятувальники працюють на місці.

Тіла загиблих знаходять на відстані 200 м від епіцентру вибуху - ракетний удар по Миколаєву, фото - ДСНС

Тіла загиблих знаходять на відстані 200 м від епіцентру вибуху - ракетний удар по Миколаєву, фото - ДСНС

Приблизно о 6.00 російські військові обстріляли Миколаїв понад десятьма ракетами. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку — пробив дах та зруйнував квартири.

Російські війська обстріляли місто понад десятьма ракетами. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку, пробив дах та вщент зруйнував квартири.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що від влучання ракети в одному з під’їздів зруйновані квартири від п’ятого до третього поверху. Від ударної хвилі та уламків пошкоджені приблизно вісім житлових багатоповерхівок.

Тіла загиблих знаходять на відстані 200 м від епіцентру вибуху - ракетний удар по Миколаєву, фото - ДСНС

Рештки тіл загиблих людей знаходять на відстані 100−200 метрів від епіцентру вибуху. На місці працюють криміналісти — вони збирають рештки людей, після чого ідентифікуватимуть загиблих.

Цей мікрорайон Ліски — спальник. Тут немає не те, що якихось військових баз, а навіть індустріальних об'єктів, — сказав Сєнкевич.

Тіла загиблих знаходять на відстані 200 м від епіцентру вибуху - ракетний удар по Миколаєву, фото - ДСНС

Джерело: Ракурс


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