Тіла загиблих знаходять на відстані 200 м від епіцентру вибуху - ракетний удар по Миколаєву, фото - ДСНС

https://racurs.ua/ua/n172215-tila-zagyblyh-znahodyat-na-vidstani-200-m-vid-epicentru-vybuhu-raketnyy-udar-po-mykolaievu-foto.html

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З-під завалів будинку в Миколаєві, в який вранці 29 червня влучила російська ракета, вдалося врятувати трьох людей.

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За інформацією ДСНС, ще четверо можуть перебувати під завалами. Наразі відомо про п’ятьох загиблих і п’ятьох поранених, рятувальники працюють на місці.

Приблизно о 6.00 російські військові обстріляли Миколаїв понад десятьма ракетами. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку — пробив дах та зруйнував квартири.

Російські війська обстріляли місто понад десятьма ракетами. Один зі снарядів влучив у багатоповерхівку, пробив дах та вщент зруйнував квартири.

Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що від влучання ракети в одному з під’їздів зруйновані квартири від п’ятого до третього поверху. Від ударної хвилі та уламків пошкоджені приблизно вісім житлових багатоповерхівок.

Рештки тіл загиблих людей знаходять на відстані 100−200 метрів від епіцентру вибуху. На місці працюють криміналісти — вони збирають рештки людей, після чого ідентифікуватимуть загиблих.