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Ракурс
Лідер Сирії Асад та воєнний злочинець путін

Сирія визнала незалежність фейкових Л/ДНР

29 чер 2022, 18:13
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Сирія ухвалила рішення визнати незалежність так званих самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.



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Про це 29 червня повідомило сирійське агентство SANA з посиланням на офіційне джерело в міністерстві закордонних справ країни.

Втілюючи спільну волю і прагнення налагодити відносини у всіх сферах, Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як Луганської народної республіки, так і Донецької народної республіки, — заявив співрозмовник SANA.

У середині червня так звана влада фейкової ДНР заявила, що президент Сирії Башар Асад повідомив представників самопроголошеної республіки про рішення розпочати процедуру офіційного визнання угруповань ДНР і ЛНР.

21 лютого президент росії володимир путін визнав незалежність ДНР та ЛНР у межах Луганської та Донецької областей України. Через три дні після цього росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, серед цілей якого було заявлено захист жителів самопроголошених республік.

Крім росії, незалежність так званих ДНР та ЛНР визнали Південна Осетія (2014 року) та Абхазія (2022 року).

Джерело: Ракурс


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