Окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ

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Триває 126 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

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Російські окупанти за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ. Про це повідомляється в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ на вечір 29 червня.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автодороги Лисичанськ — Бахмут.

Для підтримки наступальних дій у районі Верхньокам’янки ворог залучив диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Бахмутському напрямку ворог намагався наступальними діями покращити тактичне становище у районі населеного пункту Спірне. Успіху не мав, відійшов.

На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Базаліївка, Пришиб, Шестакове, Руська Лозова, Верхній Салтів, Іванівка та Замулівка.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Микільське, Грушуваха та Довгеньке. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Сіверському напрямку ворог продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону.

На Краматорському напрямку активних бойових дій ворог не вів, обстріляв із артилерії район Тетянівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Веселе, Павлівка, Білогір’я, Інженерне, Ольгівське, Преображенка та Гуляйпільське. Окрім того, російські окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

У ранковому зведенні з фронтів Генштаб повідомляв, що росіяни наступають на Бахмутському напрямку та штурмують Слов’янський напрямок.