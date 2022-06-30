Россияне уничтожают город Лисичанск в Луганской области, фото: Сергей Гайдай

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Російські війська, дотримуючись своєї «повзучої тактики», руйнують Лисичанськ вщент з артилерії та авіації.

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Місто постійно палає внаслідок ворожих обстрілів. Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що повністю знищена будівля поліції, також значні руйнування має житловий фонд міста

В одному з підвалів, після приборкання пожежі, знайдено тіло загиблої жінки, — повідомив Гайдай.

Також рашисти штурмують Лисичанський НПЗ, намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху «Лисичанськ-Бахмут».

Ворог завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки та по Лисичанському НПЗ. рашисти ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки, куди вчора заходили ворожі ДРГ і були знищені українськими захисниками. Також нині орки штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають, — зазначив Гайдай.

Крім того, окупанти не припиняють поливати вогнем зруйновані мости, що ведуть до Сєвєродонецька та прилеглі до них села.