Рашисты разрушают Лисичанск дотла — Гайдай (ФОТО)https://racurs.ua/n172224-rashisty-razrushaut-lisichansk-dotla-gayday-foto.htmlРакурс
Російські війська, дотримуючись своєї «повзучої тактики», руйнують Лисичанськ вщент з артилерії та авіації.
Місто постійно палає внаслідок ворожих обстрілів. Про це сьогодні, 30 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зазначається, що повністю знищена будівля поліції, також значні руйнування має житловий фонд міста
В одному з підвалів, після приборкання пожежі, знайдено тіло загиблої жінки, — повідомив Гайдай.
Також рашисти штурмують Лисичанський НПЗ, намагаються блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху «Лисичанськ-Бахмут».
Ворог завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки та по Лисичанському НПЗ. рашисти ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки, куди вчора заходили ворожі ДРГ і були знищені українськими захисниками. Також нині орки штурмують район Лисичанського нафтопереробного заводу, бойові дії тривають, — зазначив Гайдай.
Крім того, окупанти не припиняють поливати вогнем зруйновані мости, що ведуть до Сєвєродонецька та прилеглі до них села.