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Появились фото освобожденного от оккупантов острова Змеиный. Фото: Радіо Свобода

Освобожденный от россиян остров Змеиный показали на новых фото

30 июн 2022, 21:20
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Російські військові підрозділи таки втекли з українського острова Зміїний у Чорному морі.



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Те, що окупанти залишили позиції на острові, підтверджують і нові супутникові знімки. На світлинах видно дим від палаючої військової техніки та будівель в місцях в північній частині острова. Про це 30 червня повідомляє Sky News.

Зазначається, що фото з’явилися після того, як російське військове командування оголосило про виведення гарнізону зі Зміїного.

З'явилися фото звільненого від окупантів острова Зміїний. Фото: Sky News

З'явилися фото звільненого від окупантів острова Зміїний. Фото: Sky News

Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації 30 червня заявили, що 30 червня Збройні сили України повністю звільнили від російських окупантів Одеську область. Острів Зміїний, який розташований у північно-західній частині Чорного моря, до сьогодні залишався єдиною окупованою територією в регіоні.

Окупанти не витримавши регулярних артилерійських, ракетних та авіаційних ударів ЗСУ, залишили український острів.

У міністерстві оборони країни-агресора росії заявили, що нібито завершили виконання завдань на острові, а евакуація залишків гарнізону нібито є «жестом доброї волі». Таким чином москва хотіла показати, що російська сторона «не заважає ООН щодо організації гуманітарного коридору для експорту зерна з України».

Джерело: Sky News

Источник: Ракурс


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