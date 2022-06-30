Видео ударов ВСУ по острову Змеиный опубликовал Залужный

ВСУ заставили врага бежать с острова Змеиный, видео скриншот

https://racurs.ua/n172229-video-udarov-vsu-po-ostrovu-zmeinyy-opublikoval-zalujnyy.html

Ракурс

Рашисти сьогодні, 30 червня, не витримавши українських артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, залишили острів Зміїний, розташований у північно-західній частині Чорного моря.

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Відео, котре демонструє, як українські військові знищували ворога на Зміїному, у своєму Telegram-каналі опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці «Богдана», яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження, — наголосив Залужний.

Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України. Разом до Перемоги! — додав він.

Нагадаємо, ЗСУ сьогодні, 30 червня, повідомили, що після нещодавніх ударів по Зміїному росіяни евакуювали залишки свого гарнізону з острова. Згодом в міноборони рф заявили, що відступ рашистів з острова нібито був «жестом доброї волі».