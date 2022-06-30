Десантники ВСУ испепелили вражескую колонну техники. Фото:

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російська армія продовжує зазнавати втрат після вторгнення в Україну.

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Свій вклад в майбутню перемогу України над росією вносять і десантники. Щодня вони наводять жах на ворога, знищуючи їхні бойові одиниці та живу силу. Зокрема, бійці ДШВ ліквідували російську колону з реактивної артилерії. Про це 30 червня повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Знищення ворожої колони десантники показали на відео. На кадрах показана робота реактивно-артилерійського підрозділу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Видно, як перетворюються на металобрухт російські вантажівки й вибухає боєкомплект.

Як відомо, 95-та окрема десантно-штурмова бригада була сформована у 1995−1996 роках, а у 2000 році до складу восьмого армійського корпусу. Особовий склад бригади звільняв від російських військ та бандитських угруповань Словянськ, Краматорськ, Лисичанськ та інші населені пункти Донецької та Луганської областей.

На початку серпня 2014 року, під час бойових дій на сході України, 95-та бригада здійснила найдовший рейд у військовій історії світу. Американський військовий експерт Філіп Карбер розповідав, що десантники прорвали лінію оборони сепаратистів, здійснили марш до Маріуполя, повернулися вздовж кордону, знищили кілька російських артилерійських батальйонів, які перебували вже на українській стороні кордону, забрали їхню зброю та успадкування, російські танки, проїхали аж до самого Луганська та повернулися до Слов’янська.

Нагадаємо, інженерно-саперний підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ювелірно підірвав російську бойову машину піхоти разом з екіпажем.