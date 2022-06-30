россияне платят по 20 тыс. долл взятки, чтобы сбежать с войны. Скриншот

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Солдати російської армії, який диктатор путін відправи на війну проти України, не хочуть безславно гинути на чужині.

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Щоб втекти з війни, окупанти змушені шукати чималі гроші. За «демобілізацію» необхідно заплатити 20 тис. дол. хабаря. Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила Служба безпеки України.

З розмови випливає, що батько, якого мобілізували у так званій ДНР, говорить сину, що намагається вийти на людей, які б допомогли їм обом «демобілізуватися». Загарбник зізнається, що не пошкодує продати для цього автомобіль.

Однак син-агресор відповідає, що за папери, які допоможуть повернутися додому, коштують 20 тис. дол., а не 2 тис. дол., як думав батько.

Ну, когда гребли, то да, а сейчас, когда люди здесь сидят, — подняли уже (розмір хабара — прим.). Короче, демобилизация стоит 20 тыс. дол, — каже він.

У спецслужбі пояснили, що відкупитися від «мобілізації» на місці окупантам коштує 2 тис. дол., але вирватися з фронту коштуватиме вдесятеро дорожче. В СБУ нагадали, що втекти з війни можна й безкоштовно. Для цього варто лише зателефонувати на гарячу лінію 2402 й здатися в полон.

Нагадаємо, українські спецслужби розвінчали російський фейк про сержанта краснова, якого пропагандисти намагалися «героїзувати». Виявилося, що його героїзм полягає у тому, що йому вдалося вижити внаслідок атаки українських військових. Всі потуги росЗМІ видати його за «героя» були марними.