СБУ развенчала московский фейк о «герое» краснове. Скриншот с видео

https://racurs.ua/n172129-sbu-razvenchala-moskovskiy-feyk-o-geroe-okkupante-krasnove-video.html

Ракурс

Російський фейк про сержанта краснова, якого пропагандисти намагалися «героїзувати», розвінчаний українськими спецслужбами.

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Телебачення країни-агресора перетворило звичайного окупанта ледь не в національного героя росії. Зазначалося, що нібито цей вояка знищив понад 20 українських воїнів і врятував своїх товаришів із підбитої бойової машини піхоти. Про це 27 червня заявив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко, передає прес-служба відомства.

Виявилося, що його героїзм полягає у тому, що йому вдалося вижити внаслідок атаки українських військових. Нікого не «герой» не знищував і не рятував. Правду вдалося дізнатися завдяки перехопленій розмові окупанта з його рідними.

Та не було такого взагалі! Просто коли підбили машину, я витягував трупи і все, — зізнався загарбник своїй дружині.

Нагадаємо, телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, свідчить, що елітні підрозділи західного воєнного округу росії були вщент розбиті Збройними силами України. Вижити змогли лише ті окупанти, які відмовилися вбрати участь у війні.