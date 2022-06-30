Бои на Донбассе. Фото: ОПУ

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Збройні сили України та інші підрозділи сил оборони продовжують стримувати натиск російського ворога.

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На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії позиції українських військових, а неподалік Олешні в Курській області агресор розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби. На Харківському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих позицій. Ворожа авіація завдала ударів неподалік Прудянки і Одноробівки та ракетного удару по Харкову. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 30 червня.

Українські військові відбили штурм ворога у напрямку Кочубеївка — Дементіївка. Ворожа артилерія завдала ударів по Питомнику, Дементіївці, Іванівці, Рубіжному, Явірському, Петрівці, Руських Тишках та Кутузівки. Російський безпілотник «Ордан-10» вів розвідку поблизу Прудянки і Руської Лозової.

На Слов’янському напрямку росіяни перегруповуються. Намагалися штурмувати у напрямку Довгеньке — Мазанівка, але після відповіді ЗСУ змушені були відійти. Окупанти спробували захопити Богородичне, однак потуги були марними. Ворожі обстріли фіксувалися в районах Богородичного, Краснопілля, Курульки, Вірнопілля та Червоної Поляни.

На Краматорському напрямку активних бойових дій не було, але поблизу Тетянівки російський літак завдав удару.

На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції української армії в районі Лисичанська. Ворог штурмує в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх й утримує північно-західну та південно-східну частини заводу.

Також бої відбувалися у районах північно-східної частини Лисичанского НПЗ, Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого. Тут загарбники також частково мають успіх й утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка — Лисичанськ. Українські захисники зупинили наступ росіян у напрямку Лоскутівка — Лисичанський желатиновий завод.

На Бахмутському напрямку противник завдав ракетно-авіаційного удару в районі Соледара, а з артилерії обстріляв райони Білогорівки, Покровського, Клиновеого та Новолуганського.

Бійці ЗСУ успішно припинили спроби наступу в напрямках Миколаївка — Спірне, Володимирівка — Покровське, Доломітне — Вуглегірська ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв позиції українських воїнів зі ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Ракетний удар був зафіксований в околицях Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах Трудолюбівки, Князівки, Веселого Кута, Червоного Яру, Кобзарки, Любомирівкиа, Посад-Покровського та Лупаревого. Поблизу Великої Олександрівки була зафіксована робота засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 30 червня у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що у Луганській області противнику вдалося взяти під контроль одразу три села на Бахмутському напрямку — Комишуваха, Гірське та Золоте. На цьому напрямку досі тривають запеклі бої.