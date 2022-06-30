Президент Индонезии передал путину послание от Зеленского. Фото: aif.ru

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Президент Індонезії Джоко Відодо в ході візиту до країни-агресора росії передав місцевому диктатору володимиру путіну послання від президента України Володимира Зеленського.

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Повідомляється, що за підсумками зустрічі з путіним на брифінгу індонезійський лідер заявив, що передав йому послання Зеленського. Деталі послання не розкриваються. Про це 30 червня повідомляє російське пропагандистське агентство РІА «Новости».

Також Відодо наголосив, що готовий брати участь у налагодженні діалогу між путіним та Зеленський.

Як відомо, 29 червня президент Індонезії відвідував Україну й побував у зруйнованому російськими солдатами Ірпені. Відодо особисто запросив Зеленського на саміт G20 на острові Балі у листопаді 2022 року, який прийматиме Індонезія.

Український лідер заявив, що його участь у саміті «Групи 20» буде залежати від безпекової ситуації в Україні й від складу учасників.

Нагадаємо, канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та росією на умовах президента рф володимира путіна. У Берліні наголосили, що лише Україна повинна вирішувати те, що їй важливо на переговорах з країною-агресором.

Джерело: РІА «Новости»