Шольц виступив проти мирного договору між Україною та рф. Фото: dpa

https://racurs.ua/ua/n171976-sholc-vystupyv-proty-myrnogo-dogovoru-mij-ukrayinou-ta-rf-na-umovah-putina.html

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Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та росією на умовах президента рф володимира путіна.

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Лише Україна повинна вирішувати те, що їй важливо на переговорах з країною агресором. Про це 22 червня заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляється на сторінці німецького уряду в Twitter.

Україна, і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу, — зазначив Шольц.

За словами очільника уряду Німеччини, Європейський Союз, Північноатлантичний альянс та країни «Великої сімки» повинні послати чітке повідомлення про те, що демократії світу «стоять разом у боротьбі проти імперіалізму путіна». Також ці країни й об'єднання разом повинні включитися у боротьбу з голодом і бідністю, з кризою охорони здоров’я та зміною клімату.

Нагадаємо, 18 червня голова переговорної групи з росією щодо війни Давид Арахамія заявив, що сісти за стіл переговорів з представниками країни-агресора можна буде у кінці серпня після низки контратак української армії та після того, як ЗСУ зміцнять свої позиції на фронті.