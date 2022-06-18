Народний депутат Давид Арахамія. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n171819-arahamiya-zagovoryv-pro-vidnovlennya-peregovoriv-z-rosiieu.html

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Переговори України з російською федерацією можуть відновитися наприкінці літа.

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Сісти за стіл переговорів з представниками країни-агресора можуть у кінці серпня після низки контратак української армії та після того, як ЗСУ зміцнять свої позиції на фронті. Про це заявив голова переговорної групи з росією щодо війни Давид Арахамія в коментарі «Голосу Америки»

Кінець серпня. Ми не хочемо ділитися нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операцію з контрнаступу в деяких місцях, — зазначив народний депутат.

Нагадаємо, на Банковій заявляли, що переговори між українською та російською делегаціями зупинилися, бо росія робить ставку на військове розв’язання питання на сході України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що не впевнений, що світові лідери поодинці можуть змусити президента російської федерації володимира путіна припинити війну проти України. Глава держави переконаний, що на країну-агресора можна вплинути колективними зусиллями.

Джерело: «Голос Америки»