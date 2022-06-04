Поговоримо після надходження усієї зброї із Заходу - Подоляк про переговори з рф

https://racurs.ua/ua/n171364-pogovorymo-pislya-nadhodjennya-usiieyi-zbroyi-iz-zahodu-podolyak-pro-peregovory-z-rf.html

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Переговори України з рф щодо зупинення війни наразі на паузі.

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Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори між українською та російською делегаціями зупинилися, бо росія робить ставку на військове розв’язання питання на сході України.

Про це Подоляк сказав 4 червня в ефірі національного телемарафону. Радник Андрія Єрмака сказав, українська сторона розуміє цю тактику і не бачить сенсу вести переговори з російськими представниками, поки Україна не отримає у повному обсязі зброю та не відкине російські війська якнайдалі до кордонів.

Глава української переговорної делегації Давид Арахамія заявив у п’ятницю, що Україна готова продовжувати переговори лише після посилення своєї позиції — за рахунок, зокрема, постачання західної зброї.

Переговори потрібно продовжувати, коли у нас переговорна позиція буде посилена. Насамперед зараз вона може бути посилена за рахунок того, що зброя, яку нам постійно обіцяють міжнародні партнери, зрештою надійде в достатньому обсязі. Наші збройні сили вже готові його застосовувати, — цитує «Українська правда» Арахамію.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за оптимістичними прогнозами війна може закінчитися до кінця 2022 року.

росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року, — сказав міністр в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Президенту Туреччини в березні вдалося організувати переговори у Стамбулі, але процес зупинився відразу після початку два місяці тому, коли українські війська увійшли в понівечені росіянами Бучу, Ірпінь та інші містечка Київщини.