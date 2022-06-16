Зеленський розповів про мирні переговори з росією

Зеленський розповів про мирні переговори з рф. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n171770-zelenskyy-rozpoviv-pro-myrni-peregovory-z-rosiieu.html

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Мирні переговори з російською федерацією зараз не має можливості розпочати, бо керівництво країни-агресора не хоче вести діалог та не готове до нього.

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Зараз головна мета москви полягає в тому, щоб зламати Україну та Європу загалом. Тому розпочати переговори зараз неможливо. Про це 16 червня президент України Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції у Києві.

росія не хоче миру, вона не хоче нічого, окрім війни. Країна-агресор має зрозуміти, що миру немає альтернативи, — зазначив український лідер.

Глава держави додав, що не впевнений у тому, що путін «зараз щось чує". Також Зеленський не впевнений, що на сьогодні є лідери у світі, які поодинці можуть змусити росію припинити війну. Однак президент переконаний, що на країну-агресора можна вплинути колективними зусиллями.

Зеленський додав, що під час під час зустрічі з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії обговорили продовження й посилення оборони України, економічну підтримку та післявоєнну відбудову. Також була розмова про протидію продовольчій кризі й подальший санкційний тиск на росію. А особливу увагу приділили питанням майбутнього Європи та європейської інтеграції України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж не змушуватиме Україну до мирних переговорів з росією. За його словами, умови в переговорах з країною-агресором має диктувати Київ. А Франція та Німеччина «ніколи не будуть посередниками за спиною України».

Ми завжди підтримуємо варіант діалогу, бо одного прекрасного дня конфлікт має припинитися і мають початися переговори, — зазначив Макрон та додав, що завжди інформував Володимира Зеленського про контекст своїх переговорів з володимиром путіним.

Нагадаємо, на початку червня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що переговори між українською та російською делегаціями зупинилися, бо рф робить ставку на військове розв’язання питання на сході України.