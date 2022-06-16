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Ракурс
Франція, Німеччина, Італія й Румунія за надання Україні статусу кандидата в ЄС. Фото: president.gov.ua

Статус кандидата для України — Макрон, Шольц, Драґі та Йоханніс зробили заяви

16 чер 2022, 18:17
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За надання статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу для України виступили чотири європейські країни.



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Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують негайне надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України. Цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Балканах та у сусідніх країнах, зокрема у Молдові. Про це 16 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив на прес-конференції в Києві.

Ми сподіваємося, що це рішення від нас буде одноголосно прийнято на Європейській Раді, — зазначив він.

Спільну позиції чотирьох країн підтримав і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що на Єврораді виступатиме за позитивне рішення щодо статусу. Він додав, що Україна є частиною європейської родини.

Італія однозначно підтримуватиме Україну у статусі кандидата з послідуючим вступом до ЄС, — заявив Маріо Драґі.

Нагадаємо, 8 червня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. Тоді парламентарі більшістю голосів ухвалили резолюцію про зовнішню політику і політику з безпеки і оборони ЄС «після агресивної війни росії проти України».

Джерело: Ракурс


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