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Ракурс
До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу (ФОТО, ВІДЕО)

16 чер 2022, 15:17
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У Києві 16 червня відбувається історичний візит відразу чотирьох лідерів країн-членів Європейського Союзу.



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Залізницею з Польщі до столиці України прибули президент Франції Еммануель Макрон, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. Окремо від них прибув і президент Румунії Клаус Йоханніс.

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

Цінуємо вашу солідарність з нашою країною та народом, — привітав колег український лідер Володимир Зеленський та опублікував на своєму Фейсбук відео та фото зустрічі у Маріїнському палаці.

Перед цим європейські лідери побували в зруйнованому рашистами Ірпені.

Після урочистих формальностей четверо лідерів ЄС та Зеленський розпочали переговори. Згодом очікується їхній вихід до преси.

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

До Зеленського на переговори приїхали четверо лідерів країн Євросоюзу

Джерело: Ракурс


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